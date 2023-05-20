Гендиректор «Шинника» отреагировал на анонс отбора на его должность

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался о словах губернатора Ярославской области Михаила Евраева об отборе на должность руководителя клуба.

«Что касается такого подхода со стороны губернатора, то я поддерживаю его позицию. Надо дать возможность поучаствовать в таком новом формате тем людям, которые активно проявляют свою позицию развития клуба. Такого формата, конечно, не было — лично я не слышал. Если говорить о согласовании со мной каких-то вопросов, то я вчера был в правительстве Ярославской области и знал об этом.

Что касается моего участия в этой истории, то я являюсь действующим генеральным директором: у меня не закончился контракт, чтобы быть кандидатом. Пока для себя решение не принял. Впереди у команды три тура, в которых будет многое решаться. Ещё у нас будет непростой период после завершения чемпионата — формирование команды, возможность формирования нового тренерского штаба, что лежит на моих плечах. Я планирую эту работу провести, а насколько качественно — оценит руководство региона», — сказал Кулаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.