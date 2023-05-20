Промес: давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня, как у Абаскаля

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере Гильермо Абаскале, отметив, что, по его мнению, у красно-белых давно не было тренера, сравнимого по уровню с испанским специалистом. Нидерландец пожелал наставнику вписать своё имя в историю клуба большими победами.
«Гильермо — по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждёт большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года всё складывалось здорово. Это тоже опыт. В дальнейшем желаю Гильермо вписать своё имя в историю «Спартака» большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.
Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чём говорю. Как человек, который видел всё изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи — всё это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьёзным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
- 20 мая 2023
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