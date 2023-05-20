«Локомотив» продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Таким образом, железнодорожники не проиграли в шестом матче чемпионата России подряд.
Победу «Локомотиву» принёс полузащитник Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной на 87-й минуте. Ассистентом выступил Вадим Раков.
Последнее поражение москвичи потерпели в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2). Встреча состоялась 9 апреля.
«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 28 матчей.
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