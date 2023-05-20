«Локомотив» одержал восьмую победу в 11 матчах весенней части сезона РПЛ

Московский «Локомотив» на своём поле переиграл воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась минимальной победой железнодорожников со счётом 1:0. Эта победа стала восьмой для команды Михаила Галактионова в 11 матчах весенней части сезона РПЛ.

Победу москвичам принёс точный удар полузащитника Антона Миранчука на 87-й минуте встречи.

Благодаря победе «Локомотив» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 28 матчей. Воронежский «Факел» располагается на 12-й строчке, заработав 27 очков по итогам 28 встреч. Напомним, ранее «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.