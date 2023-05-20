«Торпедо» — «Динамо»: гости удвоили преимущество в счёте

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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Торпедо» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 45-й минуте встречи хавбек бело-голубых Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда ведёт со счётом 2:0 к перерыву.

Ранее, на второй минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в игре.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами завершился крупной домашней победой «Динамо» со счётом 4:0. Дублем отметился Фёдор Смолов, ещё по одному мячу забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по итогам 27 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 27 встречах.