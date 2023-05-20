«Оренбург» — «Зенит»: гости вышли вперёд
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Продолжается матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мантуан – 29' 1:1 Эктов – 41'
На 28-й минуте Густаво Мантуан вывел «Зенит» вперёд.
Соперники уже встречались в 9-м туре РПЛ в нынешнем сезоне. Матч в Санкт-Петербурге закончился разгромной победой «Зенита» 8:0. Хет-трик в той игре оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел.
«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.
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