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Глава «Локо» Нагорных: нам очень хочется, чтобы наши болельщики вернулись на стадион

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб сделает всё возможное, чтобы вернуть болельщиков на трибуны «РЖД Арены».

«Нам очень хочется, чтобы наши болельщики возвращались на стадион. Мы будем делать для этого всё», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После введения паспорта болельщика Fan ID активные фанаты многих клубов перестали посещать матчи Российской Премьер-Лиги с участием своих любимых команд. Для посещения матчей на «РЖД Арене» в первой половине сезона-2022/2023 паспорт болельщика не требовался.

После 27 проведённых игр в чемпионате России «Локомотив» идёт на восьмом месте, набрав 39 очков. Следующий матч железнодорожники проведут против «Динамо» 28 мая.