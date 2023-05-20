Судья удалил Захаряна в игре с «Торпедо», но после видеоповтора поменял красную на жёлтую

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Торпедо» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 36-й минуте арбитр Василий Казарцев показал полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну прямую красную карточку за подкат сзади под футболиста «Торпедо» Давида Караева.
Однако судьи на VAR Роман Сафьян и Валерий Данченко подсказали Казарцеву, что его решение было слишком суровым. Главный арбитр сам подошёл к монитору и убедился, что красной карточки не было. После этого Казарцев поменял красную карточку на жёлтую.
На данный момент «Динамо» обыгрывает соперника со счётом 2:0.
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