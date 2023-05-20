Бальде и Роберто поблагодарили российских болельщиков «Барселоны» после победы в Ла Лиге

Игроки «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто обратились к болельщикам из России.

Видео доступно в телеграм-канале Okko Sport.

Игроки записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Напомним, ранее «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.

«Барселона» набрала 85 очков после 34 туров, опережая находящийся на втором месте мадридский «Реал» на 14 баллов. Сине-гранатовые сегодня, 20 мая, встретятся с «Реалом Сосьедад». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.