«Оренбург» — «Зенит»: хозяева сравняли счёт
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Продолжается матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.
МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мантуан – 28' 1:1 Эктов – 41' 2:1 Гойкович – 62' 2:2 Сергеев – 90+6'
На 28-й минуте Густаво Мантуан вывел «Зенит» вперёд. На 41-й минуте Александр Эктов сравнял счёт.
Соперники уже встречались в 9-м туре РПЛ в нынешнем сезоне. Матч в Санкт-Петербурге закончился разгромной победой «Зенита» 8:0. Хет-трик в той игре оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел.
«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.
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