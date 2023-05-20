«Оренбург» — «Зенит»: хозяева сравняли счёт

Продолжается матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

На 28-й минуте Густаво Мантуан вывел «Зенит» вперёд. На 41-й минуте Александр Эктов сравнял счёт.

Соперники уже встречались в 9-м туре РПЛ в нынешнем сезоне. Матч в Санкт-Петербурге закончился разгромной победой «Зенита» 8:0. Хет-трик в той игре оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

«Зенит» уже выиграл титул чемпиона России в этом сезоне, набрав после 27 матчей 65 очков. В активе «Оренбурга» 39 очков. Южноуральская команда перед началом тура занимает восьмое место в турнирной таблице.