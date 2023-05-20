«Торпедо» — «Динамо»: бело-голубые довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Торпедо» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 53-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил третий мяч в ворота «Торпедо». Бело-голубые впереди – 3:0.
Ранее, на второй минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче.
На 45-й минуте встречи хавбек бело-голубых Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда ведёт со счётом 2:0 к перерыву.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по итогам 27 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 27 встречах.
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