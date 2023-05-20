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В «Локомотиве» опровергли информацию, что клуб собирается подписать игроков «Оренбурга»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг слухи, согласно которым железнодорожники планируют подписать троих футболистов «Оренбурга».

«Группа футболистов из «Оренбурга» не рассматривается нами как усиление», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Локомотив» проявляет активный интерес к полузащитникам «Оренбурга» Лукасу Вере, Брайану Мансилье и Сесару Флорентину.

Несколько дней назад спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что из «Локомотива» не поступал запрос относительно доступности этих футболистов на трансферном рынке этим летом.

Лукас Вера в сезоне-2022/2023 провёл 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. На счету Брайана Мансильи 20 матчей и три гола, у Сесара Флорентина — 17 игр и два забитых мяча.