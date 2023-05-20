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В «Локомотиве» опровергли информацию, что клуб собирается подписать игроков «Оренбурга»

В «Локомотиве» опровергли информацию, что клуб собирается подписать игроков «Оренбурга»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг слухи, согласно которым железнодорожники планируют подписать троих футболистов «Оренбурга».

«Группа футболистов из «Оренбурга» не рассматривается нами как усиление», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Локомотив» проявляет активный интерес к полузащитникам «Оренбурга» Лукасу Вере, Брайану Мансилье и Сесару Флорентину.

Несколько дней назад спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что из «Локомотива» не поступал запрос относительно доступности этих футболистов на трансферном рынке этим летом.

Лукас Вера в сезоне-2022/2023 провёл 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. На счету Брайана Мансильи 20 матчей и три гола, у Сесара Флорентина — 17 игр и два забитых мяча.

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