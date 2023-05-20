«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Жироной»
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Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Вильярреал» на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
На девятой минуте Йереми Пино вывел «Вильярреал» вперёд.
Пино забивает с передачи Джексона:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 24-й минуте Давид Лопес сравнял счёт.
Лопес забивает после розыгрыша штрафного:
На четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Жерар Морено забил победный мяч «Вильярреала».
Морено вырывает победу в контратаке:
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вильярреал» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков после 35 матчей. У «Жироны» восьмое место и 48 баллов.
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