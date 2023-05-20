«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: первый тайм остался за гостями

В эти минуты проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед», встречу принимает стадион «Виталити» (Борнмут). Обслуживает игру судейская бригада во главе с Крисом Каваной. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Счёт в игре на девятой минуте встречи открыл полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. После заброса Кристиана Эриксена в штрафную «Борнмута» мяч отскочил к бразильцу, и тот роскошным ударом через себя поразил ворота соперника. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Манчестер Юнайтед».
К настоящему моменту «Ман Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков после 35 проведённых матчей. «Борнмут» — 14-й, у «вишенок» в активе 39 очков.
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