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Источник: «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой ещё на один сезон

Источник: «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой ещё на один сезон
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Нападающий Артём Дзюба останется в «Локомотиве» ещё как минимум на один сезон, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, железнодорожники продлят соглашение с 34-летним форвардом на один год. В контракт также будет включена опция автоматического продления ещё на сезон, в случае выполнения игроком определённых условий.

Сообщается, что стороны максимально близки к новому соглашению. Официальное объявление ожидается на следующей неделе.

Во второй половине сезона на счету Дзюбы девять матчей за «Локомотив» в РПЛ, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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