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«Ливерпуль» вырвал ничью с «Астон Виллой». «Фулхэм» разошёлся миром с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» вырвал ничью с «Астон Виллой». «Фулхэм» разошёлся миром с «Кристал Пэлас»
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Завершились два матча 36-го тура чемпионата Англии. «Ливерпуль» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Единственным голом в первом тайме отметился полузащитник бирмингемцев Джейкоб Рэмси, отличившись на 27-й минуте с передачи Дугласа Луиса. За пять минут до этого форвард «Виллы» Олли Уоткинс не реализовал пенальти.

В самой концовке встречи, на 89-й минуте форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол и спас свою команду от поражения – 1:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 66 очков в 37 матчах. Мерсисайдцы за тур до конца отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» на три балла. При этом, и у «красных дьяволов» и у «сорок» имеется одна игра в запасе. Таким образом, мерсисайдцы сохраняют математические шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Астон Вилла» располагается на седьмом месте, набрав 58 очков.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Рэмси – 27'   1:1 Фирмино – 89'

В ещё одном матче 36-го тура «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

На дубль форварда хозяев Александра Митровича точными ударами ответили Одсонн Эдуард и Джоэл Уорд.

«Фулхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 52 очка в 37 матчах. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке, набрав 44 балла.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эдуард – 34'   1:1 Митрович – 45+5'   2:1 Митрович – 61'   2:2 Уорд – 83'
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