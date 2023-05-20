«Ливерпуль» вырвал ничью с «Астон Виллой». «Фулхэм» разошёлся миром с «Кристал Пэлас»

Завершились два матча 36-го тура чемпионата Англии. «Ливерпуль» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).
Единственным голом в первом тайме отметился полузащитник бирмингемцев Джейкоб Рэмси, отличившись на 27-й минуте с передачи Дугласа Луиса. За пять минут до этого форвард «Виллы» Олли Уоткинс не реализовал пенальти.
В самой концовке встречи, на 89-й минуте форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол и спас свою команду от поражения – 1:1.
«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 66 очков в 37 матчах. Мерсисайдцы за тур до конца отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» на три балла. При этом, и у «красных дьяволов» и у «сорок» имеется одна игра в запасе. Таким образом, мерсисайдцы сохраняют математические шансы на попадание в Лигу чемпионов.
«Астон Вилла» располагается на седьмом месте, набрав 58 очков.
В ещё одном матче 36-го тура «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
На дубль форварда хозяев Александра Митровича точными ударами ответили Одсонн Эдуард и Джоэл Уорд.
«Фулхэм» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 52 очка в 37 матчах. «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке, набрав 44 балла.
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