Орещук: с «Торпедо» тренер «Динамо» поставил тех, кто хорошо выглядит, а не по блату

Бывший футболист Роман Орещук высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Торпедо» (3:0).

«Нельзя говорить, что не ожидали проблем от «Торпедо» — они тоже играют за премиальные. Тренер «Динамо» — молодец! С «Торпедо» поставил тех, кто на данный момент хорошо вылядит, а не по блату. Ожидаемый результат.

Я очень рад за Тюкавина и Паршивлюка, которые сыграли отличный матч! Каждый на своей позиции показал, что что-то стоит. Тот факт, что они сидели на лавке — это было несправедливо», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» одержало убедительную победу над «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ (3:0) благодаря голам Тюкавина, Гладышева и Захаряна.