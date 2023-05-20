«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении десяти матчей АПЛ подряд

В субботу, 20 мая, «Ливерпуль» дома сыграл с «Астон Виллой» вничью (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Таким образом, мерсисайдцы не проигрывают на протяжении десяти матчей АПЛ подряд. Общий счёт – 21:8.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в субботу, 1 апреля, в выездном матче с «Манчестер Сити» (1:4). С того момента красные обыгрывали следующие команды: «Лидс» (6:1), «Ноттингем» (3:2), «Вест Хэм» (2:1), «Тоттенхэм» (4:3), «Фулхэм» (1:0), «Брентфорд» (1:0) и «Лестер» (3:0). Ещё дважды мерсисайдцы играли вничью: с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

Отметим, что до этого подопечные Юргена Клоппа проиграли в 9 из 27 матчей чемпионата Англии (33%).

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 66 очков в 37 матчах. Мерсисайдцы за тур до конца чемпионата отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» на три балла. При этом и у «сорок» и у «красных дьяволов» имеется одна игра в запасе. Таким образом, мерсисайдцы сохраняют математические шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В последнем туре сезона «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Игра состоится в воскресенье, 27 мая, в 18:30 мск.