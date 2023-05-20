Смолов праздновал гол с Тюкавиным, Захарян ставил точку в победе «Динамо». Лучшие фото

20 мая в Москве на стадионе «Лужники» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало разгромную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В самой концовке первого тайма хавбек «Динамо» Ярослав Гладышев отправил мяч в сетку ворот «Торпедо». Таким образом, его команда повела со счётом 2:0 к перерыву.
Спустя восемь минут после начала второй половины матча полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил третий мяч в ворота автозаводцев.
Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков по итогам 28 туров. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте. Команда заработала лишь 13 очков в 28 встречах.
Лучшие кадры с матча «Торпедо» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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