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«Атлетик» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги

«Атлетик» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» Бильбао принимал «Сельту» на стадионе «Сан-Мамес». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На пятой минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд.

Уильямс забивает после навеса с фланга.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 50-й минуте Йёрген Ларсен сравнял счёт.

Ларсен забивает после классной комбинации:

Спустя четыре минуты Алекс Беренгер забил победный мяч «Атлетика».

Беренгер снова выводит команду вперёд.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков. «Сельта» находится на 13-м месте с 39 очками. В следующем туре «Атлетик» сыграет с «Осасуной», а «Сельта» — с «Жироной».

Испания - Примера. 35-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
1:0 Уильямс – 5'   1:1 Ларсен – 50'   2:1 Беренгер – 54'
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