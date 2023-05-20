«Атлетик» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» Бильбао принимал «Сельту» на стадионе «Сан-Мамес». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
На пятой минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд.
Уильямс забивает после навеса с фланга.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 50-й минуте Йёрген Ларсен сравнял счёт.
Ларсен забивает после классной комбинации:
Спустя четыре минуты Алекс Беренгер забил победный мяч «Атлетика».
Беренгер снова выводит команду вперёд.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков. «Сельта» находится на 13-м месте с 39 очками. В следующем туре «Атлетик» сыграет с «Осасуной», а «Сельта» — с «Жироной».
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