Никита Ковальчук комментирует матч «Ариса» с «Омонией»

Продолжается матч 35-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» принимает «Омонию» на стадионе «Альфамега Стэдиум».

Русскоязычная прямая трансляция встречи доступна в VK, VK Play, Rutube и «ОК». Матч комментирует Никита Ковальчук.

Российский нападающий Александр Кокорин, признанный лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023, вышел в старте хозяев. Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра.

В нынешнем сезоне «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 71 очко в 34 матчах. У «Омонии» шестое место и 49 очков.