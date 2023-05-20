Никита Ковальчук комментирует матч «Ариса» с «Омонией»
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Продолжается матч 35-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» принимает «Омонию» на стадионе «Альфамега Стэдиум».
Русскоязычная прямая трансляция встречи доступна в VK, VK Play, Rutube и «ОК». Матч комментирует Никита Ковальчук.
Российский нападающий Александр Кокорин, признанный лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/2023, вышел в старте хозяев. Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра.
В нынешнем сезоне «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 71 очко в 34 матчах. У «Омонии» шестое место и 49 очков.
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