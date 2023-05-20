«Манчестер Юнайтед» нужно набрать одно очко для попадания в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» находится в одном очке от попадания в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона.

К настоящему моменту «красные дьяволы» занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков после 36 проведённых матчей.

Главный конкурент манкунианцев «Ливерпуль» занимает пятое место. Подопечные Юргена Клоппа набрали 66 очков в 37 матчах. Мерсисайдцы за тур до конца чемпионата отстают на три балла от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», идущих на третьем и четвёртом месте. При этом и у «сорок», и у «красных дьяволов» имеется одна игра в запасе. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» необходимо набрать всего лишь одно очко в двух оставшихся играх АПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

«Красным дьяволам» осталось провести два домашних матча в чемпионате с лондонскими командами – «Челси» и «Фулхэмом».

Ранее стало известно, что голкипер «Юнайтед» Давид де Хеа выиграл «Золотую перчатку» АПЛ. Испанец не пропускал в 17 матчах текущего чемпионата.