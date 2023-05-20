Вратарь «Динамо» Лещук назвал потерянным сезон в год столетия клуба

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«После увольнения Йокановича пришло руководство и сказало выиграть три оставшиеся игры — это наша задача на конец сезона. Не надо как-то думать об отпуске: нужно работать и до конца довести этот чемпионат. Тем более будет новый тренер, и каждому надо проявить себя.

Больше потерянный сезон. А если ещё учесть, что это сезон столетия… От нас ожидали положительного результата. В данном случае и в Кубке проиграли, и в тройку не попали по итогам чемпионата», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

«Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.