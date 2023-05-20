«Ахмат» — «Химки»: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Химками» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург, Россия). «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию игры.

На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счёт в матче, получив передачу от Евгения Лысцова и убежав на рандеву с голкипером «Химок». Для 23-летнего Карапузова этот гол стал первым в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Всего российский футболист принял участие в 19 матчах.

«Ахмат» после 27 проведённых матчей в РПЛ занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея на своём счету 46 очков. «Химки» — 15-е, у них в активе 18 турнирных баллов.