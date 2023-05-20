«Все расстраивались, а кто-то психовал». Лещук — об игре «Динамо» при Йокановиче

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что при Славише Йокановиче команда не понимала, как нужно играть.

«У нас молодая команда. Йоканович больше под возрастную команду, чем молодую. Здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжёвывать. Было больше так, что как можете, так и играйте. Каждый тянул одеяло на себя — это не совсем правильный подход в нашей команде.

Когда понял, что происходит что-то не то с Йокановичем? С самого начала были обсуждения, что что-то не совсем то. Продолжали, думали, что в итоге он сможет донести своё видение футбола до нас. В итоге так и не получилось. С самого начала было большое сравнение с предыдущим тренером. С нашей стороны это тоже было неправильным – сравнивать его и Шварца

Я читал, что писали о том, что команда сливает Йокановича. На моей практике никогда не было такого, что кто-то сливал тренера — это надуманный журналистами и болельщиками стереотип. Просто никто не понимал, как надо играть.

Бросили вёсла? Потому что не было понимания, как играть. Все расстраивались. Не знали, что сделать. Как можно во что-то играть, когда не знаешь, что делать? Кто-то психовал, кто-то расстраивался», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.