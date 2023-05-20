Де Хеа — о «Золотой перчатке»: «Ман Юнайтед» и я проделали хорошую работу

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал выигранный им приз «Золотая перчатка» английской Премьер-лиги.

«Золотая перчатка» означает, что команда и я проделали хорошую работу. Мы солидно выступали на протяжении всего сезона. Думаю, что я очень хорошо сыграл в этом сезоне и помог команде, насколько это было в моих силах», — цитирует слова де Хеа BBC.

В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге «всухую». У ближайшего преследователя — Алисона Беккера из «Ливерпуля» — 14 таких игр.

Сегодня, 20 мая, «Ливерпуль» сыграл вничью (1:1) с «Астон Виллой» в матче 37-го тура АПЛ, Алисон пропустил гол в первом тайме. Таким образом, бразильский голкипер не сможет превзойти достижение де Хеа.