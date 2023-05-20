Нелли Коровкина рассказала о беременности
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Звёздная футболистка «Локомотива» и сборной России Нелли Коровкина рассказала, что скоро станет мамой.
«В жизни каждой девушки это, наверное, главное счастье — стать мамой. Осознание ко мне начало приходить, наверное, с каждым месяцем. И сейчас я полноценно понимаю, что скоро стану мамой. И это круто.
Добилась много в футболе, забивала много голов, сделала себе фамилию, сделала карьеру, и, конечно, уже посещали мысли, что к этому нужно что-то добавить. И рада, что получилось всё, как я хотела, как и было задумано», — сказала Коровкина в интервью YouTube-каналу ЖФК «Локомотив».
Коровкина перешла в «Локомотив» в 2019 году. Нелли несколько раз становилась лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2021 году выиграла с клубом чемпионский титул.
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