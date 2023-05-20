«Ахмат» — «Химки»: хозяева удвоили преимущество

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Химками» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию игры.

На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счёт в матче, получив передачу от Евгения Лысцова и убежав на рандеву с голкипером «Химок». Гол 23-летнего игрока «Ахмата» остался единственным в первом тайме игры, больше команды друг другу не забивали.

В начале второго тайма футболист «Ахмата» Артём Тимофеев преимущество грозненцев удвоил. 29-летний российский полузащитник откликнулся на пас Дарко Тодоровича во вратарской соперника и точно пробил головой.

Прямо сейчас «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице после 27 проведённых матчей в РПЛ, имея на своём счету 46 очков. «Химки» — 15-е, у них в активе 18 турнирных баллов.