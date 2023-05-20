Гендиректор «Интера» — о финале ЛЧ: мы доставим «Манчестер Сити» неприятности

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Манчестер Сити».

«Для нас пройти так далеко – это большая честь. Мы будем биться до конца. Даже с «Манчестер Сити». А самое главное – будем делать это с высоко поднятой головой.

Гвардиола сказал, что против итальянских команд играть всегда непросто? Он прав, им придётся нелегко в матче с нами. Мы доставим им неприятности», – приводит слова Маротты Calciomercato.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. Начало встречи – в 22:00 мск.

Ранее о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов высказался бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снейдер, который в составе «нерадзурри» выигрывал самый престижный европейский трофей в сезоне-2009/2010.