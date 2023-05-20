Сергей Семак: огромное уважение ребятам за то, что играют с первой до последней секунды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

«Достаточно интересной получилась игра — хорошие скорости, интенсивность, много борьбы и забитых мячей. Я думаю, это та игра, которая должна нравиться болельщикам. Я рад игре, которую показали прежде всего наши игроки. Конечно, мы всегда рассчитываем только на победу, но что касается движения, эмоций, настроя — это был хороший матч. В этом отношении — огромное уважение нашей команде за то, что ребята играют с первой до последней секунды. Ошибки есть, безусловно, но желание и движение мне сегодня понравились», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».