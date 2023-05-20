Сергей Семак: огромное уважение ребятам за то, что играют с первой до последней секунды
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).
«Достаточно интересной получилась игра — хорошие скорости, интенсивность, много борьбы и забитых мячей. Я думаю, это та игра, которая должна нравиться болельщикам. Я рад игре, которую показали прежде всего наши игроки. Конечно, мы всегда рассчитываем только на победу, но что касается движения, эмоций, настроя — это был хороший матч. В этом отношении — огромное уважение нашей команде за то, что ребята играют с первой до последней секунды. Ошибки есть, безусловно, но желание и движение мне сегодня понравились», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2023
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:55
-
20:46
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:51
-
19:41
Партнерский контент