«Красивое зрелище для болельщиков». Игрок ЦСКА Мендес — о предстоящем дерби со «Спартаком»
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Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России, в котором его команда встретится со «Спартаком».
«Спартак» — сложный соперник, у них достаточно хорошие игроки. Но нам надо показать свою игру. Думаю, будет красивое зрелище для болельщиков», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.
В турнирной таблице команды находятся рядом: ЦСКА опережает «Спартак» на четыре балла после 27 туров. Армейцы набрали 54 очка, в то время как красно-белые завоевали 50 баллов.
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