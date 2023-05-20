«Красивое зрелище для болельщиков». Игрок ЦСКА Мендес — о предстоящем дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России, в котором его команда встретится со «Спартаком».

«Спартак» — сложный соперник, у них достаточно хорошие игроки. Но нам надо показать свою игру. Думаю, будет красивое зрелище для болельщиков», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.

В турнирной таблице команды находятся рядом: ЦСКА опережает «Спартак» на четыре балла после 27 туров. Армейцы набрали 54 очка, в то время как красно-белые завоевали 50 баллов.