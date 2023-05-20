«Арис» победил «Омонию», Кокорин сыграл полный матч
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» принимал «Омонию» на стадионе «Альфамега Стэдиум». Встреча закончилась минимальной победой хозяев.
Единственный гол «Ариса» забил полузащитник Янник Гомис, реализовавший 11-метровый удар на 32-й минуте матча. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах чемпионата Кипра.
В нынешнем сезоне «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 74 очка. У «Омонии» шестое место и 49 очков.
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