«Арис» победил «Омонию», Кокорин сыграл полный матч

Завершился матч 35-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» принимал «Омонию» на стадионе «Альфамега Стэдиум». Встреча закончилась минимальной победой хозяев.

Единственный гол «Ариса» забил полузащитник Янник Гомис, реализовавший 11-метровый удар на 32-й минуте матча. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», присоединился к «Арису» на правах годичной аренды прошлым летом. 32-летний форвард забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах чемпионата Кипра.

В нынешнем сезоне «Арис» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 74 очка. У «Омонии» шестое место и 49 очков.