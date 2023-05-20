Гаджиев объяснил, почему ЦСКА не будет играть на ничью в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА не будет играть со «Спартаком» с оглядкой на то, что его устроит и ничья. Федотов всегда играет одинаково. Он поступает так, как требует логика игры: если мяч у соперника, то все должны обороняться, если мяч у нас, то все должны атаковать.

А «Спартак», безусловно, захочет сыграть на максимуме возможностей. Но многое будет зависеть от того, кто в каком физическом состоянии находится. В последних встречах команды я не видел проблем с этим. Но от матча к матчу всё может измениться. И это зависит от многих факторов», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

На данный момент ЦСКА и «Спартак» расположились в верхней части турнирной таблицы. Армейцы занимают второе место, набрав 54 очка в 27 матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 51-24. Красно-белые находятся на четвёртой позиции с 50 очками в 27 встречах и соотношением голов 58-36.

Во встрече первого круга в октябре 2022 года команды на домашней арене ЦСКА сыграли вничью со счётом 2:2.