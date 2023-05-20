Борис Игнатьев: приход Евсеева разбудил «Факел», у него хорошая перспектива остаться в РПЛ

Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о победе «Локомотива» над «Факелом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
«Всё должно быть в сравнении с «Локомотивом», который эту часть сезона проводит на хорошем уровне. Он хорошо мотивирован, организован. Команда усилилась за счёт квалифицированных футболистов, и отсюда заметно улучшилось качество игры. Поэтому есть результат.
«Факел» всё время борется за выживание. Приход Евсеева разбудил ребят и придал игре новую окраску, которая была присуща Вадиму. Воронежцы много борются за мяч, хорошо мотивированы, хорошо обороняются, но на сегодняшний день им явно недостаёт качества в атакующих действиях.
Есть ли ощущение, что «Факел» избежит стыков? Конечно. У воронежской команды хорошая перспектива, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
- 20 мая 2023
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