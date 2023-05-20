Роман Орещук: Йоканович — не тот тренер, который был нужен «Динамо»

Бывший футболист Роман Орещук считает, что экс-наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович не подходил бело-голубым.

«У Йокановича, как я понимаю, был пункт в контракте, по которому он мог автоматически его продлить — победа в Кубке или одно из первых трёх мест в РПЛ. Математически он уже не мог занять эти места, поэтому его и попросили на выход.

Не надо платить за это сумасшедшую неустойку. Всё правильно! Йоканович — не тот тренер, который был нужен «Динамо», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Официально об уходе Славиши Йокановича «Динамо» объявило ранее на этой неделе. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Павел Алтапов.