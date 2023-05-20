«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии

«Манчестер Сити» досрочно выиграл английскую Премьер-лигу нынешнего сезона.

«Арсенал» уступил «Ноттингему» со счётом 1:0 в матче 37-го тура. Единственный гол в матче забил форвард Тайво Авонийи, открывший счёт на 19-й минуте. Отставание «канониров» от «горожан» составляет четыре очка. При этом у «Арсенала» остался один матч до конца сезона, а у «Манчестер Сити» — три.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 36 матчей. «Ноттингем» находится на 16-й строчке, заработав 37 баллов.

В оставшихся матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом», Также горожанам предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед» за Кубок Англии и с «Интером» за победу в Лиге чемпионов.