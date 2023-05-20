Радимов: слова Лещука про Йокановича — лицемерие чистой воды. Он упал в моих глазах

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о комментариях вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего тренера команды Славиши Йокановича.

«Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.

Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ.

Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался? И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.

Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее голкипер бело-голубых резко высказался о бывшем тренере «Динамо».