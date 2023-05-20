Дмитрий Карсаков: дерби «Спартак» — ЦСКА — определяющий матч в борьбе за серебро

Бывший футболист Дмитрий Карсаков назвал определяющим с точки зрения борьбы за второе место столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт завтра, 21 мая.

«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда стоит особняком. Жду, что команда Федотова порадует болельщиков, показав хорошую игру. Армейцы набрали хорошую форму, но тяжело что-либо предсказывать. Дерби — ключевой матч: «Спартак» просто так очки не отдаст, тем более на своём поле. У обеих команд есть шансы на победу, но надеюсь, что ЦСКА не проиграет.

Думаю, что дерби — определяющий матч в борьбе за серебро. Это все понимают. Если ЦСКА не проиграет, то это будет большим шагом к успеху в борьбе за второе место», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.