Дмитрий Карсаков: дерби «Спартак» — ЦСКА — определяющий матч в борьбе за серебро
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Бывший футболист Дмитрий Карсаков назвал определяющим с точки зрения борьбы за второе место столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт завтра, 21 мая.
«Дерби «Спартак» — ЦСКА всегда стоит особняком. Жду, что команда Федотова порадует болельщиков, показав хорошую игру. Армейцы набрали хорошую форму, но тяжело что-либо предсказывать. Дерби — ключевой матч: «Спартак» просто так очки не отдаст, тем более на своём поле. У обеих команд есть шансы на победу, но надеюсь, что ЦСКА не проиграет.
Думаю, что дерби — определяющий матч в борьбе за серебро. Это все понимают. Если ЦСКА не проиграет, то это будет большим шагом к успеху в борьбе за второе место», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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