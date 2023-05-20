«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз в истории

«Манчестер Сити» досрочно выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023. Для «горожан» эта победа в чемпионате стала девятой в истории.

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» победу одержали «лесники» (1:0), тем самым предопределив чемпиона нынешнего сезона. Им стал «Манчестер Сити», который набрал 85 очков после 35 проведённых матчей.

«Арсенал» лишился математических шансов на титул, так как команде Микеля Артеты предстоит провести всего одну игру в АПЛ, а отставание от «горожан» составляет четыре очка.

Таким образом, «Ман Сити» выиграл свой девятый чемпионский титул. Ранее это случалось в сезонах-1936/1937, 1967/1968, 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022.