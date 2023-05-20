Гвардиола — пятикратный победитель АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал свой пятый титул чемпиона английской Премьер-лиги с «горожанами».

Команда под его руководством праздновала победу в высшем дивизионе Англии в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023. «Горожанам» осталось провести два матча в текущем сезоне АПЛ. В активе клуба 85 баллов. Больше всего очков «Сити» Гвардиолы набрал в сезоне-2017/2018 (100).

Испанский тренер сотрудничает с «Сити» на протяжении семи лет (с 2016 года). Также команда под его руководством четырежды выигрывала Кубок лиги, дважды завоевала Суперкубок Англии и один раз брала Кубок.

Хосеп Гвардиола может стать первым тренером в истории, взявшим требл с двумя разными командами.