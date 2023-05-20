«Хетафе» сыграл вничью с «Эльче» в матче Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Хетафе» принимал «Эльче» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На восьмой минуте Мунир Эль-Хаддади вывел хозяев вперёд.

Мунир забивает после заброса с фланга.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В концовке первого тайма Лукас Бое сравнял счёт.

Бое после углового сравнивает счёт.

Матч команд в первом круге завершился победой «Хетафе» со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Хетафе» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Эльче» находится на последнем, 20-м месте с 20 очками. В следующем туре «Хетафе» сыграет с «Бетисом», а «Эльче» — с «Севильей».