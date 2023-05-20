«Арсенал» занял второе место в АПЛ — лучший результат для клуба с сезона-2015/2016

Лондонский «Арсенал» занял второе место в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне и повторил своё лучшее достижение с 2016 года.

Вечером 20 мая «канониры» уступили «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (0:1) и лишились последних шансов на чемпионство. Закончит нынешний сезон команда Микеля Артеты на втором месте — преследователям в лице «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» догнать не удастся.

Таким образом, лондонский клуб повторит своё лучшее достижение с сезона-2015/2016, когда «Арсенал» закончил чемпионат на втором месте. В период с 2016 года по настоящее время «канониры» были шестыми (сезон-2017/2018), пятыми (2018/2019), восьмыми (2019/2020 и 2020/2021) и снова пятыми (2021/2022).