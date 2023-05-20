Гвардиола завоевал 12-й трофей c «Манчестер Сити»
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Пятый чемпионский титул стал 12-м завоёванным трофеем для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с «горожанами».
Команда из Манчестера под руководством испанского специалиста пять раз выигрывала чемпионат Англии. Случилось это в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023.
Четыре раза «Ман Сити» выигрывал Кубок английской лиги (в 2018, 2019, 2020, 2021 годах), один раз — Кубок Англии (в сезоне-2018/2019) и два раза «горожане» брали Суперкубок Англии (в 2018 и 2019 годах).
Суммарно Хосеп Гвардиола выиграл в «Манчестер Сити» 12 трофеев. В клуб из Манчестера испанский тренер пришёл летом 2016 года, когда истёк срок его контракта с мюнхенской Баварией. До этого он тренировал «Барселону».
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