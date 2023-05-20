«Манчестер Сити» развернул чемпионскую растяжку на «Этихаде»
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«Манчестер Сити» вывесил на своей домашней арене «Этихад Стэдиум» баннер, приуроченный к завоеванию чемпионского титула в сезоне-2022/2023.
20 мая, после матча между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» в 37-м туре английской Премьер-лиги, победу в котором одержали «лесники», «Манчестер Сити» официально стал чемпионом Англии в сезоне-2022/2023.
В честь этого события на домашней арене «Манчестер Сити» «Этихад Стэдиум» появился баннер, приуроченный к завоеванию чемпионства. При этом «горожане» играют свой матч только завтра, 21 мая — к ним в гости пожалует «Челси».
Для «Манчестер Сити» выигранный титул стал третьим кряду и девятым в истории, а для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы — пятым за всё время работы в Англии.
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