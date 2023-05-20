США обыграл Эквадор, а Гватемала уступила Новой Зеландии на ЧМ среди игроков до 20 лет

В Аргентине стартовал чемпионат мира — 2023 среди сборных игроков до 20 лет.

В матче группы В сборная США обыграл Эквадор со счётом 1:0. Победу американцам принёс Джонатан Гомес, забивший гол на четвёртой добавленной минуте.

В матче группы А Новая Зеландия также с минимальным счётом обыграла Гватемалу. Единственный гол в матче забил Норман Гарбетт на 80-й минуте.