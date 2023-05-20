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США обыграл Эквадор, а Гватемала уступила Новой Зеландии на ЧМ среди игроков до 20 лет

США обыграл Эквадор, а Гватемала уступила Новой Зеландии на ЧМ среди игроков до 20 лет
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В Аргентине стартовал чемпионат мира — 2023 среди сборных игроков до 20 лет.

В матче группы В сборная США обыграл Эквадор со счётом 1:0. Победу американцам принёс Джонатан Гомес, забивший гол на четвёртой добавленной минуте.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
20 мая 2023, суббота. 21:00 МСК
США U20
Окончен
1 : 0
Эквадор U20
1:0 Гомес – 90+3'

В матче группы А Новая Зеландия также с минимальным счётом обыграла Гватемалу. Единственный гол в матче забил Норман Гарбетт на 80-й минуте.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
20 мая 2023, суббота. 21:00 МСК
Гватемала U20
Окончен
0 : 1
Новая Зеландия U20
0:1 Гарбетт – 80'
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