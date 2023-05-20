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Гвардиола — первый тренер, побеждавший три раза подряд в Германии, Испании и Англии

Гвардиола — первый тренер, побеждавший три раза подряд в Германии, Испании и Англии
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Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола записал на свой счёт новый рекорд, став первым и единственным тренером в истории, которому удалось трижды подряд взять чемпионский титул в Испании, Германии и Англии.

Благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (0:1) «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии в сезоне-2022/2023. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала третьей кряду.

Ранее в своей тренерской карьере Гвардиола побеждал три раза подряд в Ла Лиге с «Барселоной» (в сезонах-2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011) и в Бундеслиге с «Баварией» (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

Никто прежде не добивался такого достижения, испанский наставник «горожан» стал первым.

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