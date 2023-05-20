«Рубин» обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором калининградская «Балтика» принимала казанский «Рубин». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.

В других матчах тура «Краснодар-2» разгромил «Велес» — 5:2, ульяновская «Волга» обыграла махачкалинское «Динамо» — 2:0, «Уфа» победила «КАМАЗ» — 1:0, «Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2, «СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» — 2:0, а матч «Акрона» и «Алании» завершился безголевой ничьей.

«Рубин» возглавил турнирную таблицу Первой лиги, набрав 65 очков. «Балтика» находится на втором месте с 64 баллами. Идущая третьей «Алания» потеряла шанс догнать лидеров.