Гюндоган: помочь «Сити» выиграть АПЛ в третий раз подряд — это нечто совершенно особенное

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после того, как стало известно об очередном чемпионском титуле «горожан».

«Помочь клубу выиграть третий титул Премьер-лиги подряд – это нечто совершенно особенное. Чемпионат Англии, без сомнения, является самой конкурентной лигой в мире.

Наша команда очень талантливая. Быть капитаном в этом сезоне было огромной привилегией.

Я также хотел бы поблагодарить Гвардиолу, весь обслуживающий персонал и всех, кто работает в этом футбольном клубе. Каждый божий день они помогают обеспечивать нас, игроков, всем необходимым для того, чтобы мы добивались успеха. Мы ни за что не смогли бы выиграть этот титул без их поддержки.

Выиграть АПЛ три раза подряд и пять раз за шесть лет – невероятно. Клуб продолжит стремиться к успеху в будущем. Это был сезон, который я никогда не забуду», – приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне на счету немецкого полузащитника 30 матчей в составе «горожан» в АПЛ, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее появилась информация о возможном отъезде Гюндогана в «Барселону».