«Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» в матче Лиги 1
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Завершился матч 36-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лилль» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч закончился разгромной волевой победой хозяев со счётом 2:1.
На перерыв «Марсель» уходил в роли лидера благодаря голу Жонатана Клосса на 29-й минуте.
Однако во втором тайме «Лилль» усилиями Джонатана Дэвида и Жонатана Бамба смог вырвать победу – 2:1.
«Марсель» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 36 матчей и продолжает борьбу за вторую строчку. Отставание от «Ланса» – два балла.
«Лилль» находится на пятой строчке, заработав 63 очка.
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