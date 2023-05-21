«Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» в матче Лиги 1

Завершился матч 36-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лилль» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Матч закончился разгромной волевой победой хозяев со счётом 2:1.

На перерыв «Марсель» уходил в роли лидера благодаря голу Жонатана Клосса на 29-й минуте.

Однако во втором тайме «Лилль» усилиями Джонатана Дэвида и Жонатана Бамба смог вырвать победу – 2:1.

«Марсель» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 36 матчей и продолжает борьбу за вторую строчку. Отставание от «Ланса» – два балла.

«Лилль» находится на пятой строчке, заработав 63 очка.