Артета — о чемпионстве «Ман Сити»: поздравляю их. Для «Арсенала» это грустный день

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выигранном «Манчестер Сити» чемпионском титуле в сезоне-2022/2023.

«Прежде всего поздравляю «Манчестер Сити» с победой в чемпионате, но для нас это грустный день. Теперь мы должны посмотреть правде в глаза. Сегодня мы подарили гол сопернику и были недостаточно хороши, чтобы сломить их. Мы могли играть хоть три часа и не сделали бы этого.

Я беру на себя ответственность. Голы, которые мы подарили соперникам в последнее время, обошлись нам очень дорого, но нельзя обвинить в этом кого-то одного. Мы должны были играть лучше как команда, но в последние несколько недель у нас не получилось сделать это. Таков футбол.

Очень грустный день для нас, мы 11 месяцев работали над тем, чтобы победить, так долго были на вершине, сражались, но этого оказалось недостаточно. Теперь нужно залечить раны. Нам очень больно. Я должен найти способ поднять парням настроение, впереди у них сложная неделя», — цитирует Артету BBC.